Dal capitano della Juve Giorgio Chiellini, che ha lasciato l’Italia per gli Stati Uniti, a quello del Napoli Lorenzo Insigne, volato anche lui in MLS fino ad Alessio Romagnoli, che a maggio ha sollevato la coppa dello Scudetto del Milan. Capitani e giocatori simbolo, leader che salutano, fasce che cambiano braccia per ragioni di mercato o semplici scelte di società e allenatore. Una mappa per capire chi troveremo a stringersi la mano al centro del campo, al via della prossima Serie A