Dries Mertens e Duvan Zapata saranno in campo in questo lunedì di Serie A in cui si giocano due posticipi: Napoli-Roma e Atalanta-Verona. Lo sapevi che il belga e il colombiano sono fra i migliori marcatori del nostro campionato se si considerano soltanto le gare giocate di lunedì? Ecco la classifica delle prime posizioni...

