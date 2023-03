Prima volta storica per il Milan che non ha schierato giocatori italiani nell'undici titolare contro la Salernitana: non era mai successo prima per i rossoneri. Si tratta del ventottesimo caso nella storia della Serie A: a detenere il record di formazioni con solo stranieri dal 1' è l'Udinese

MILAN-SALERNITANA 1-1, GOL E HIGHLIGHTS