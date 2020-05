Dopo la ripresa degli allenamenti individuali, tutti i club hanno sottoposto i propri giocatori ai tamponi. Due calciatori in isolamento al Parma, uno in quarantena al Torino in attesa del nuovo tampone; risulta ancora un caso positivo alla Fiorentina. Ecco la situazione, squadra per squadra, in Serie A

