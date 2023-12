Fondamentale portarsi in vantaggio in partita, ancora di più riuscendoci con tante risorse diverse. Quali sono le squadre di Serie A che vantano più marcatori quando sbloccano i risultati? C'è una specialista assoluta, già in doppia cifra in campionato tra coloro che spezzano lo 0-0. Ecco la classifica (dati Opta)

