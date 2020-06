Sky Sport Teams: tutto sulla tua squadra del cuore

Sky Sport Teams è stato pensato per permettere di seguire la propria squadra del cuore durante tutto l’arco della settimana, strumento utilissimo dopo la ripresa delle Serie A densa di appuntamenti.



Come funziona Sky Sport Teams?

Per i possessori di Telegram, che in Italia sono ormai 9 milioni, basterà:

1. cercare tra i contatti Sky Sport Teams

2. Scrivere Start

3. Scegliere dall’elenco la squadra che si vuole seguire

Da quel momento sarai iscritto al canale della tua squadra e ogni volta che la redazione di Sky Sport pubblicherà un articolo sul tuo team ti arriverà una notifica.

L’iscrizione puoi farla anche cliccando qui (https://sport.sky.it/messenger) ma ricordati di scegliere la tua squadra.

Parla con Sky Sport Teams: fai le tue domande

Sky Sport Teams vuol essere il tuo assistente al campionato: non dovesse bastare l’invio personalizzato di news sulla base della squadra, sarà capace di rispondere alle tue domande più frequenti sul tema della Serie A: calendario, classifica, risultati in diretta, probabili formazioni, gol e highlights senza dimenticare il calciomercato. Ecco qui qualche esempio di domanda a cui è capace di rispondere. Se hai dubbi, dopo esserti iscritto scrivi info per sapere come va utilizzato.