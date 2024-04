In tutta Europa sono 53 le squadre con almeno venti titoli nazionali, ma non tutti seguono lo stesso criterio per l'assegnazione delle stelle. Il Bayern, per esempio, ha vinto 33 scudetti ma di stelle ne sfoggia 5. E c'è anche chi ne ha vinti più di 50 ma ha solo una stella. Ecco la mappa completa dell'Europa e… quanti campionati hanno vinto le big d'Europa che non sono ancora arrivate a 20?

