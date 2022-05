A due giornate dalla fine del campionato, sta per concludersi anche quella che per molte squadre è stata una stagione stremante e densa di impegni. Per Inter e Juventus c'è anche la finale di Coppa Italia a cui pensare, la Roma sarà impegnata nell'ultimo atto della Conference League, che per i giallorossi ha rappresentato quasi un girone di campionato "extra": la squadra di Mourinho chiuderà la stagione con ben 55 partite giocate! E le altre big d'Europa?