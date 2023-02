Festa ancora rimandata nel finale per la Cremonese, raggiunta sul 2-2 dal Torino. Ultimi e senza successi, i grigiorossi hanno eguagliato un record negativo in campionato: quali sono le squadre dalle strisce più lunghe senza mai vincere? Si fa riferimento alle partite nella stessa stagione ma anche in annate diverse, tutte però registrate consecutivamente in Serie A. Ecco la top 10 negli ultimi 90 anni (dati Opta)

VIDEO. I GIOCATORI DELLA CREMONESE SOTTO LA CURVA: "AMAMI ANCORA"