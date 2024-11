Chiusa dopo una sola stagione l'avventura con i Colchoneros (a causa anche degli infortuni), Thiago Motta diventò il grande colpo a costo zero del Genoa che lo rigenerò completamente. Merito anche di entrambi i derby vinti contro la Sampdoria in quel campionato: 1-0 all'andata siglato Milito e il Principe mattatore assoluto anche al ritorno, con un 3-1 deciso da una sua tripletta. Ma protagonista nel derby della Lanterna fu anche lo stesso Motta che, in una partita tesissima e chiusa in 9 dai rossoblù e in 10 dai blucerchiati, fu espulso al 90' dopo una rissa.