Il Gallo, con la tripletta realizzata nella vittoria contro l'Empoli, è diventato il secondo giocatore nella storia del Torino a raggiungere quota 100 gol segnati in Serie A con la maglia granata. Un traguardo che lo colloca al secondo posto in questa speciale classifica, in mezzo ai "Gemelli del gol" Paolo Pulici e Francesco Graziani. Riuscirà a raggiungere la prima posizione?