L'Udinese è tornata in testa in Serie A dopo 13 anni. L'ultima volta era successo il 23 ottobre 2011: l'Udinese batteva 3-0 il Novara e si ritrovava da sola in vetta alla classifica all'ottava giornata. Un piccolo "miracolo" costruito assemblando giocatori di tante nazionalità diverse che presto finiranno nelle big, dopo il terzo posto di quella stagione. A parte il capitano di quella squadra, bandiera fedelissima dei friulani...

LA CLASSIFICA DI SERIE A: UDINESE IN TESTA