Maignan, la doppia parata in Como-Milan è da urlo: hai visto il video?VIDEO
Una prova mostruosa. Mike Maignan tiene a galla i rossoneri e dice più volte no al Como. Come in quest'occasione al 40'. Prima ferma con il petto, poi smanaccia mettendo in mostra il meglio del suo repertorio. Un VIDEO da vedere e rivedere
COMO-MILAN: HIGHLIGHTS - PAGELLE
