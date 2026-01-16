Offerte Sky
Maignan, la doppia parata in Como-Milan è da urlo: hai visto il video?

Una prova mostruosa. Mike Maignan tiene a galla i rossoneri e dice più volte no al Como. Come in quest'occasione al 40'. Prima ferma con il petto, poi smanaccia mettendo in mostra il meglio del suo repertorio. Un VIDEO da vedere e rivedere

COMO-MILAN: HIGHLIGHTS - PAGELLE

