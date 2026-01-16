Offerte Sky
Como-Milan, Rabiot: "Vittoria che conterà tanto per il futuro"

MILAN

Il centrocampista del Milan ha deciso la sfida del Sinigaglia con una doppietta al termine di una gara non semplice contro il Como: "Questa è una vittoria importantissima contro una squadra che qui non aveva mai perso e conterà molto per il nostro futuro - dice - L'esultanza? Quando ho segnato il 3-1 ho capito che l'avremmo vinta". Su Maignan altro grande protagonista della serata: "E' un grande capitano e una grande persona, ci conosciamo dai tempi delle giovanili al Psg, abbiamo la stessa voglia di vincere, è un portiere meraviglioso"

