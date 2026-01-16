Rabiot: "Vittoria che conterà tanto per il futuro"

Il centrocampista del Milan ha deciso la sfida del Sinigaglia con una doppietta al termine di una gara non semplice contro il Como: "Questa è una vittoria importantissima contro una squadra che qui non aveva mai perso e conterà molto per il nostro futuro - dice - L'esultanza? Quando ho segnato il 3-1 ho capito che l'avremmo vinta". Su Maignan altro grande protagonista della serata: "E' un grande capitano e una grande persona, ci conosciamo dai tempi delle giovanili al Psg, abbiamo la stessa voglia di vincere, è un portiere meraviglioso"

