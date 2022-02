Maurizio Zamparini è morto questo martedì 1 febbraio all'età di 80 anni per le complicazioni legate a un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi. Nel mondo del calcio il suo nome è legato a due società: il Venezia, che riportò in Serie A nel 1997, e il Palermo, di cui è stato proprietario e presidente per oltre 16 anni. In Sicilia visse stagioni memorabili, con le qualificazioni a Coppa Uefa ed Europa League, e lanciò tantissimi campioni

CALCIO IN LUTTO: E' MORTO MAURIZIO ZAMPARINI