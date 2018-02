Cittadella-Novara 1-2 LIVE, ancora Puscas

Cittadella-Novara 1-2

11' e 66' Puscas (N), 43' Strizzolo (C)

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pezzi (85' Arrighini), Varnier, Scaglia, Benedetti (79' Liviero); Schenetti, Iori, Pasa; Vido (68' Chiaretti); Kouame, Strizzolo. All. Venturato

Novara (3-5-2): Montipò; Del Fabro, Golubovic, Chiosa; Dickmann (76' Troest), Moscati, Ronaldo (71' Orlandi), Casarini, Calderoni; Sansone (82' Macheda), Puscas. All. Di Carlo

Ammoniti: Sansone, Strizzolo, Mantovani, Calderoni

PRIMO TEMPO

Secondo posticipo della 25^ giornata di Serie B tra Cittadella e Novara. La squadra di casa è reduce dal successo in casa del Perugia, mentre il Novara dopo il ko contro l’Ascoli ha esonerato Corini. Al suo posto Di Carlo, che fa il suo esordio sulla panchina dei piemontesi scegliendo il 3-5-2 con Puscas e Sansone in avanti. Venturato con il 4-3-1-2: Vido a supporto della coppia d’attacco Kouame-Strizzolo. Le due squadre sono divise da 11 punti in classifica, ma il Cittadella ne ha conquistati solamente 15 su 38 in casa, mentre il Novara ne ha fatti 15 su 27 fuori. Primi dieci minuti senza emozioni prima del lampo del Novara, che all’11’ si porta in vantaggio con l’ex Benevento Puscas, che da pochi passi batte Alfonso su assist di Calderoni. Seconda rete in due partite per l’attaccante romeno di proprietà dell’Inter. Al 23’ vicino al pareggio la squadra di casa con Schenetti che calcia di destro dal limite, ma Montipò riesce a deviare in angolo. Dopo 3 minuti ci prova Kouame con un colpo di testa che termina di poco a lato. Al 32’ Puscas cerca il raddoppio con una botta centrale, bloccata agevolmente da Alfonso. Il Cittadella crede nel pari: al 41’ Kouame difende bene il pallone e serve Schenetti che di sinistro sfiora la traversa. Al 43’ la squadra di casa pareggia con un destro da due passi di Strizzolo su assist di Kouame.

I PRECEDENTI

Risalendo nel tempo il primo incontro è datato 28 novembre 1993 e il risultato resta fermo sullo 0-0. Due anni dopo il Novara ottiene la prima vittoria riuscendo a vincere 2-1. Il Cittadella, però, con lo stesso punteggio ottiene i 3 punti l’8 febbraio 1998. Il 2 maggio 2004 il match finisce in pareggio, ancora una volta per 0-0. Sono invece gli azzurri a gioire, il 4 settembre 2005, quando Elia sigla la rete decisiva nell’1-0 finale. L’anno dopo i veneti tornano alla vittoria espugnando di misura il Piola. Il 3 febbraio 2008 finisce 2-2 con grande delusione per il Novara che si trova avanti di 2 reti (Brizzi e Rubino) ma che si fanno recuperare da Musso e Coralli. Pareggio il 29 gennaio 2011: dopo un rigore trasformato da Motta, i veneti segnano il pareggio con Di Roberto. Ci pensa Parola a riportare avanti il Novara che ha in tasca i 3 punti fino al recupero quando Perna segna il gol beffa. Il 3 novembre 2012 il Cittadella vince 1-0 in trasferta con gol di Giannetti. Il 24 settembre 2013 ancora un 2 a 2: vantaggio veneto con Pecorini, 1-1 azzurro di Iemmello, punteggio ribaltato da Pablo Gonzalez ma al decimo del secondo tempo pareggio definitivo del Cittadella di Donnarumma. Nella sfida d'andata vittoria 1-0 dei padroni di casa con una rete nel recupero di Di Mariano.

L'ARBITRO

Cittadella e Novara, secondo posticipo di Serie B della domenica, sarà diretta dal trentaquattrenne arbitro forlivese Marco Piccinini, che raggiunge le 11 presenza nel campionato 2017-2018. I guardalinee saranno Grossi e Mastrodonato, mentre il quarto uomo sarà il signor Marini. Per l’arbitro romagnolo nelle partite dirette in stagione nessun incrocio con il Cittadella e appena uno con il Novara. In quella occasione, era la nona giornata, il Novara si impose per 0-1 a Brescia. Piccinini ha anche diretto una volta in Coppa Italia e una in serie A, mentre nelle partite di B sono state 43 le ammonizioni e due le espulsioni oltre a due calci di rigore concessi.