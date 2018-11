I verdetti del pomeriggio di B sono che due delle tre nuove panchine hanno sortito l’effetto giusto. Vince il nuovo Padova di Foscarini 3-2 in trasferta contro l’Ascoli in una partita dalla mille emozioni. Vince anche Rastelli con la Cremonese battendo l’altra new entry Breda, che ha invece preso in mano il Livorno dopo l’esonero di Lucarelli. Ma soprattutto trova i tre punti la Salernitana mentre il Benevento viene beffato in pieno recupero al 93’ dal Carpi. In attesa della partita del Verona, la squadra di Colantuono sale così al terzo posto della classifica, dietro solo a Pescara e Palermo che si sfideranno nel posticipo di domenica. A Salerno basta un gol di Bocalon dopo un quarto d’ora di gioco, facilitato anche dall’espulsione di Bartolomei a fine primo tempo che ha comunque visto lo Spezia colpire una traversa con Galabinov nella ripresa. Follia invece del Benevento, avanti con Letizia e Coda nella ripresa e sul 2-0 fino a cinque minuti dal novantesimo. Poi Concas e Vano riacciuffano clamorosamente il match pur lasciando gli emiliani penultimi in classifica a quota 7 punti. Girandola di emozioni ad Ascoli dove, dopo la festa per i 120 del club bianconero, è arrivata una sconfitta pesante, decisa da Bonazzoli, Capello e Mazzocco (capaci di ribaltare il vantaggio dei padroni di casa di Ngombo), ma anche e sopratutto dal portiere Perisan, che ha salvato la partita almeno in tre occasioni con parate clamorose. Di misura invece la nuova Cremonese di Rastelli, a cui basta una rete del capitano Brighenti al 31’ in mischia da corner per battere l’altrettanto nuovo (o forse solo momentaneo) Livorno di Breda, sempre più ultimo in classifica.

ASCOLI-PADOVA 2-3

20' Ngombo (A), 27' Bonazzoli (P), 60' Capello (P), 79' Mazzocco (P), 83' Brosco (A)

Ascoli (4-3-1-2): Perucchini; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Addae (70' Cavion), Troiano (46' Casarini), Frattesi; Ninkovic; Ngombo, Beretta (66' Ardemagni). Allenatore: Vincenzo Vivarini

Padova (4-3-1-2): Perisan; Cappelletti, Trevisan, Capelli, Contessa; Mazzocco (7' Belingheri), Broh, Pinzi (57' Della Rocca); Minesso (71' Clemenza); Bonazzoli, Capello. Allenatore: Claudio Foscarini

CARPI-BENEVENTO 2-2

54' Letizia (B), 60' rig. Coda (B), 86' Concas (C), 93' Vano (C)

Carpi (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Sabbione, Buongiorno (72' Machach), Poli; Jelenic, Mbaye (77' Di Noia), Pasciuti, Piscitella (59' Vano); Concas; Arrighini. Allenatore: Fabrizio Castori

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Costa (8' Di Chiara, 46' Sperandeo); Gyamfi, Tello, Viola, Bandinelli, Letizia; Coda, Asencio (73' Buonaiuto). Allenatore: Cristian Bucchi

CREMONESE-LIVORNO 1-0

31' Brighenti

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Greco, Croce (81' Kresic); Castrovilli, Perrulli (69' Carretta); Brighenti (75' Piccolo). Allenatore: Massimo Rastelli

Livorno (3-5-2): Zima; Di Gennaro, Bodgan, Gasbarro; Maicon (56' Pedrelli), Agazzi (74' Raicevic), Bruno (66' Valiani), Rocca, Fazzi; Diamanti, Murilo. Allenatore: Roberto Breda

SALERNITANA-SPEZIA 1-0

15' Bocalon

Salernitana (3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Mazzarani (83' Anderson), Di Tacchio, Castiglia (75' Palumbo), Vitale; Bocalon, Jallow (55' Djuric). Allenatore: Stefano Colantuono

Spezia (4-3-3): Lamanna; De Col (73' Vignali), Capradossi, Terzi, Augello; Bartolomei, Ricci, Crimi (77' Maggiore); Okerere, Galabinov, Pierini (57' Bidaoui). Allenatore: Pasquale Marino

Espulsi: Bartolomei (SP)