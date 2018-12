Primo posto in campionato, una società che sta cambiando. Dopo che Zamparini ha ceduto il Palermo calcio al prezzo simbolico di dieci euro , adesso si conosce anche il nome della società londinese che ha provveduto all’acquisto. Si tratta della Futures Sports&Entertaiment. Lo ha annunciato il CEO della società Clive Richardson, a 'Pop Economy' piattaforma multicanale del gruppo Alma Media: "Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all'acquisizione del Palermo", ha affermato Richardson. Nel progetto, verrà coinvolta anche l'ex stella del calcio inglese che ha giocato nel campionato italiano David Platt in qualità di consulente tecnico e domani è previsto a Palermo un incontro con il Palermo.

Futures Sport&Eintertaimen: storia e progetti

La Futures Sport&Entertaiment è una azienda a conduzione tecnologica fondata nel 2002 con la missione di portare dati accurati, tecnologie digitali e approfondimenti unici nel mondo dello sport. Un misto di matematica, economia , ingegneria e scienze. Un lavoro portato avanti anche grazie alla collaborazione con molti dei più grandi nomi dello sport, analizzando migliaia di eventi. Le sedi sono sparse in tutto il mondo, da Dusseldorf a Sidney, da Londra a Stamford, da Melbourne a New York. La Futures Sport&Entertaiment ha già lavorato in passato con alcuni dei giocatori più importanti e potenti del mondo, compresi i migliori club della premier League e circa 500 aziende: “Certamente tra i piani futuri è nostra volontà sviluppare e migliorare le strutture del club come abbiamo visto più volte in Europa – ha spiegato ancora Clive Richardson - dove, se sei in grado di costruire nuovi stadi e sviluppare strutture adeguate, il club ne trarrà beneficio in ogni sua parte, dal basso fino ai vertici. Noi rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, promotori e investitori, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all’acquisizione del Palermo”. Farà parte del progetto anche David Platt, ex calciatore cresciuto nelle giovanili dello United e passato ance in Italia per Bari, Juventus e Sampdoria. Oltre 60 presenze con la nazionale inglese, una Coppa Italia, una Coppa Uefa, una Premier e una Coppa d’Inghilterra nel suo palmares.