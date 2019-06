Dramma sportivo a Venezia, Modolo e compagni retrocedono in C dopo aver perso i playout con la Salernitana: "E' uno scempio, ho il voltastomaco". Serse Cosmi non ci sta, e dopo la sconfitta ai rigori contro i granata ha preso la parola in sala stampa per sfogare tutta la sua rabbia per la retrocessione: "Perché far giocare questi playout?".

"Playout, che scempio"

"Ho aspettato troppo per andarmene a casa. Al primo che mi rimprovera questa retrocessione sputo in faccia, e a chi lo scrive lo vado a cercare personalmente. Voglio che qualcuno mi dica perché sono stati giocati questi playout - continua Cosmi - ma non mi aspetto di trovarlo. Il dramma sportivo è arrivato attraverso questi scempi. C’è troppa gente che non perde mai. E a me quelli che non perdono mai danno fastidio”.

"Non meritavamo di giocare questa partita"

E ancora: "E' stato un dramma sportivo e abbiamo accontentato tutti. Chi voleva il sangue, l'ha avuto". Queste le sue parole in riferimento alle decisioni prese dal tribunale sportivo: "Non sono amareggiato, ho il voltastocato. Quello che più mi fa male è vedere bravi ragazzi singhiozzare nello spogliatoio, non meritavamo di vivere tutto questo".

"Loro sono stati eroici a resettare tutto e a dare quello che hanno dato in queste due partite. Hanno sorpreso anche me ad essere sincero. Poi ci sarà qualcuno che se la prenderà con Bentivoglio, Coppolaro (i due che hanno fallito i rigori ndr) o con i gol che abbiamo sbagliato. Ma non meritivamo di giocare e perdere questi playout".