Inizia con una sconfitta il cammino del Chievo in Serie B, categoria ritrovata a distanza di 11 anni dopo la lunga militanza in A. Nel big match della prima giornata, i veneti di Marcolini cadono al Curi contro il Perugia che vince 2-1 in rimonta nonostante il vantaggio iniziale di Meggiorini. Pesano gli errori sotto porta per i gialloblù, occasioni non sfruttate da Pucciarelli (due volte) e Stepinski, amnesie gravi quanto il doppio penalty concesso da Leverbe. Impeccabile due volte Iemmello, nuovo centravanti degli umbri che esalta il debutto in panchina di Oddo dallo scalpo prestigioso nei primi 90 minuti stagionali. Conferme per il Perugia ancora in corsa in Coppa Italia dopo aver eliminato il Brescia, formazione di Serie A come il Cagliari che ha invece estromesso il Chievo.

Moduli speculari in campo (4-3-1-2) con Fernandes e Pucciarelli nelle vesti di trequartista: reparti offensivi importanti per la categoria, Melchiorri-Iemmello da una parte mentre Stepinski e Meggiorini attaccano dall’altra. Primo tempo che premia per organizzazione il Chievo, avanti dopo 3 minuti con capitan Meggiorini che sfrutta una respinta difettosa di Vicario e insacca il tap-in. Manca la reazione del Perugia che rischia due volte su Pucciarelli: colpo di testa sull’esterno della rete da ottima posizione e, soprattutto, il pallonetto calciato alto con la porta lasciata sguarnita dal rivedibile Vicario. Ci riprova Meggiorini al 42’, tuttavia la squadra di Oddo riemerge prima dell’intervallo: ingenuo tocco di mano in area di Leverbe, penalty concesso da Pezzuto e trasformato da Iemmello. Meglio gli umbri in avvio di ripresa coi tentativi di Fernandes e dello stesso Iemmello, tuttavia la chance dilapidata da Stepinski al 62’ pesa eccome al fischio finale. Già, perché al 68’ Leverbe commette un altro fallo in area (steso Dragomir) e concede la doppietta dal dischetto di Iemmello, davvero glaciale dagli undici metri. Marcolini si gioca le carte Vignato e Djordjevic, quest’ultimo vicino al 2-2 ai titoli di coda per questione di centimetri. La spunta Oddo al Curi, Chievo rimandato al prossimo big match contro l’Empoli.