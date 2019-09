Quello dei siciliani è stato un inizio di stagione decisamente complicato. Il Trapani ha perso tutte le prime tre partite in questa Serie B. La squadra di Baldini è andata ko in trasferta all'esordio contro l'Ascoli e alla terza giornata contro il Cittadella, mentre in casa ha perso nel secondo turno contro il Venezia. I siciliani sono fermi all'ultimo posto in classifica a quota 0 punti