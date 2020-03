Livorno, via Breda: squadra affidata a Filippini. Ascoli, Stellone verso l'esonero

Dopo la sconfitta nel derby col Pisa, il Livorno cambia ancora: via Breda, squadra al vice Filippini. L'Ascoli invece è pronto a promuovere il giovane Abascal in panchina al posto di Stellone, dopo la pesante sconfitta contro l'Entella

La sconfitta nel derby col Pisa, un ultimo posto che rende sempre più complicata la stagione del Livorno. Per questo, la società ha deciso di cambiare ancora in panchina: Roberto Breda sarà esonerato e la squadra sarà affidata al vice Antonio Filippini. Breda aveva cominciato la stagione e poi era subentrato a Tramezzani ad inizio febbraio, durante la sua seconda gestione i toscani hanno totalizzato cinque punti in sei partite.

Ascoli, arriva Abascal?

Oltre alla panchina del Livorno, trema anche quella dell’Ascoli, dove Roberto Stellone è a rischio. I bianconeri hanno riportato una sconfitta pesante sul campo dell’Entella e la società è pronta a cambiare. Al momento il favorito è Guillermo Abascal, il giovane allenatore spagnolo della primavera, rispetto al ritorno di Paolo Zanetti.