Serie B, i risultati: Entella-Ascoli 3-0, Juve Stabia-Spezia 3-1

I risultati della domenica

Virtus Entella – Ascoli 3-0

8’ Paolucci, 13’ Poli, 22’ rig. De Luca

Juve Stabia – Spezia 3-1

24’ Calò (J), 50’ Forte (J), 57’ rig. Ricci (S), 73’ Bifulco (J)

Benevento – Pescara

ore 21:00

Crollo Ascoli, Entella vista playoff

A Chiavari ottima prova della Virtus Entella, che si libera dell’Ascoli senza troppi problemi. La squadra di casa, infatti, dopo soli 22 minuti è già in vantaggio di tre reti. Ad aprire le marcature è Paolucci all’8’, cinque minuti dopo arriva il raddoppio di Poli; il 3-0 è firmato da De Luca su calcio di rigore. Con questo successo, i liguri si portano a due punti dalla zona playoff.

Vittoria d’autore della Juve Stabia

Vittoria pesantissima della Juve Stabia, che batte una squadra in piena corsa playoff come lo Spezia, e si allontana dalle zone calde della classifica. I gialloblù passano in vantaggio al 24’ con la rete di Calò e sfiorano il raddoppio con Forte sempre nel primo tempo, che colpisce la traversa. Lo stesso attaccante però si rifà nella ripresa segnando il raddoppio, ma Ricci su rigore accorcia le distanze al 57’. Lo scatto decisivo è firmato da Bifulco che, subentrato dalla panchina, segna il gol del definitivo 3-1.