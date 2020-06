Pordenone-Venezia 0-0 LIVE: espulso Pasa

Dopo una giornata vissuta nell’incertezza, Pordenone-Venezia si gioca regolarmente, chiudendo così il sabato della 29esima giornata di serie B. I lagunari, che ieri avevano minacciato di non partire per Trieste a causa della ristretta tempistica della comunicazione sul “protocollo soft”, dopo l’esito dei tamponi effettuati in mattinata (tutti negativi) scendono in campo in un derby dagli obiettivi opposti. Per il Pordenone la voglia di mantenere il sogno promozione, per il Venezia la caccia ai punti salvezza