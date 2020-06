Serie B, 31^ giornata LIVE: Benevento in vantaggio

Serie B tutta in campo contemporaneamente per la 31^ giornata. Grande attenzione sul Benevento che, con un punto, si guadagnerebbe l'aritmetica promozione in Serie A. Nel pomeriggio pazzo 3-3 tra Salernitana e Cremonese

Si apre con uno spettacolare pareggio la 31^ giornata di Serie B. Gara intensa fin dalle prime battute, con un clamoroso errore di Jaroszynski che innesca la corsa solitaria di Celar verso la porta. Lo sloveno si incunea in area e col mancino porta in vantaggio gli ospiti. Lo 0-1 dura fino al minuto 68', quando è ancora il giocatore in prestito dalla Roma a lasciare il segno. È lui a condurre la ripartenza, poi vince un rimpallo tra difensori e crea una sorta di assist per Mogos. Micai fa il miracolo, ma sulla ribattuta di Celar non può nulla. La Salernitana riesce a riportarsi in partita con il rigore di Dziczek, che costa anche il rosso (per doppia ammonizione) ad Arini, autore del fallo di mano. Poi ci pensa Di Tacchio, dimenticato dalla difesa, a ristabilire la parità con un preciso colpo di testa. La squadra di Ventura crede alla rimonta completa, ma un'ingenuità di Lombardi - che scalcia il pallone con rabbia - vale un'altra espulsione e riporta il match in parità numerica. Ma le emozioni non sono ancora finite perché Zortea, a quattro minuti dal termine, riporta avanti la Cremonese con un tiro-cross che sbatte sul palo e finisce in rete. I padroni di casa non mollano e in pieno recupero ottengono un altro penalty. Di Tacchio si presenta dal dischetto e firma la doppietta che regala il definitivo 3-3.

SALERNITANA-CREMONESE 3-3

6', 68' Celar (C), 73' rig. Dziczek (S), 79', 96' rig. Di Tacchio (S), 86' Zortea (C)



SALERNITANA (4-4-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Lombardi, Dziczek (76' Akpa Akpro), Di Tacchio, Maistro (62' Jallow); Djuric (62' Gondo), Giannetti (76' Cerci). All. Ventura



CREMONESE (4-5-1): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea (88' Claiton); Mogos (74' Crescenzi), Valzania, Arini, Gustafson, Celar (88' Castagnetti); Ciofani (74' Parigini). All. Bisoli