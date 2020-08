Questa la testimonianza di L.B. al quotidiano 'Il Centro': "Stavo andando da mia nonna, ero sul marciapiede quando ho visto Bruno alla guida della sua Porsche nera. Mi è salito il nervoso e l’ho insultato . Lui allora ha inchiodato, è ripartito e ha girato l’angolo. Nel frattempo avevo attraversato la strada, ma non ho fatto in tempo a mettere il piede sul marciapiede che Bruno mi ha colpito sul viso con un pugno, poi mi ha dato uno schiaffo dietro alla testa e infine un altro pugno sempre sullo stesso punto. Sono rimasto incredulo e stordito ". Bruno, invece, contattato telefonicamente dal 'Il Centro', non ha voluto commentare.

Sebastiani: "Episodio che non c'entra nulla con il calcio"

Bruno è il genero di Daniele Sebastiani, presidente del Delfino, da tempo nel mirino della tifoseria, che puntualmente lo contesta allo stadio. Cori e sfottò, a causa del legame familiare, sono all'ordine del giorno anche per il giocatore. Questo il commento del Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani: "Quanto accaduto non c’entra niente con il match. Semmai questo episodio deve dare più carica ai ragazzi per far si che si esca da questa situazione dove ci siamo infilati, e per far tacere tutti". Il Pescara giocherà venerdì il ritorno della sfida di playout per restare in Serie B con il Perugia.