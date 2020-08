Frosinone, così in campo



Quattro i cambi per Nesta rispetto all'ultimo match, la vittoria 2-0 sul Pordenone che è valsa la finale. Dionisi e non Ciano a far coppia con Novakovich, reduce dalla rete in semifinale. Due cambi in mezzo: Paganini e Gori dal 1'. Dietro c'è Brighenti.