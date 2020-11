Falco lancia il Lecce: 2-1 al Chievo e primo posto

Un destro del numero 10 al 93' permette alla squadra di Corini, vittorioso nel suo vecchio stadio, di salire in vetta alla classifica di Serie B: a segno nell'1-2 del Bentegodi anche Stepinski e Garritano. Lecce primo a 18 punti, uno in più di Salernitana e Spal che hanno una partita in meno MARADONA, L'OMAGGIO DELLA SERIE A SU TUTTI I CAMPI

CHIEVO-LECCE 1-2 20' Stepinski (L), 21' Garritano (C), 93' Falco (L) Chievo (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Canotto (90' Rigione), Obi (74' Viviani), Palmiero (90' Zueli), Garritano; Fabbro (88' Bertagnoli), Djordjevic (74' Margiotta). All.: Aglietti Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni (54' Zuta); Paganini, Tachtsidis, Henderson (69' Majer); Mancosu (81' Listowski); Stepinski (69' Falco), Coda (81' Pettinari). All.: Corini Ammoniti: Fabbro (C), Henderson (L), Cotali (C), Calderoni (L), Paganini (L) E alla fine arriva Falco. Un destro del numero 10 in pieno recupero regala al Lecce la vittoria sul campo del Chievo e la temporanea vetta della classifica nel campionato di Serie B a +1 su Salernitana e Spal. L'anticipo della nona giornata di campionato al Bentegodi, nello stadio dove Diego Armando Maradona fece il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli, si chiude 2-1 per la squadra di Eugenio Corini, ex capitano del Chievo e alla quarta vittoria di fila. Partita in equilibrio e molto combattuta nel primo tempo. A portare avanti il Lecce è Stepinski, un altro ex, che risponde presente al cross da destra di Coda e di testa ha firmato lo 0-1. Vantaggio durato 60 secondi, quelli necessari per permettere a Garritano di inserirsi sul filo del fuorigioco su invito di Palmiero dalla trequarti e battere Gabriel con una mezza girata al volo. Squilli di un primo tempo chiuso sull'1-1 e con un'ottima occasione sprecata da Mancosu.