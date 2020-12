Balotelli, primo allenamento col Monza. FOTO-VIDEO

Dopo la firma, ecco le prime immagini del neo acquisto sul campo: farà lavoro individuale per tutta questa settimana col preparatore, in modo da mettersi in forma dopo il lungo periodo di inattività. Sicuramente out per la trasferta di Venezia di venerdì, potrebbe rientrare fra i convocati per il turno infrasettimanale con l'Entella o per la gara di Pescara del 19