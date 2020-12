La Salernitana si prende la vetta: Entella ko 2-1

La Salernitana ribalta la Virtus Entella e torna al primo posto della classifica di Serie B. Partita ricca di emozioni nell'anticipo della 14^ giornata, con i granata che hanno faticato parecchio nel primo tempo contro la squadra di Vivarini. A passare in vantaggio all'Arechi, infatti, è stata proprio l'Entella con Matteo Mancosu, bravo a superare in uscita il portiere avversario Belec con un bel pallonetto nei minuti finali della prima frazione di gioco. Nell'intervallo Castori rivoluziona la sua squadra inserendo Milan Djuric ed Emanuele Cicerelli, inizialmente in panchina: sono state la mosse che hanno cambiato il match. Proprio quest'ultimo, infatti, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ha servito l'assist vincente per il pareggio di testa di Gennaro Tutino, mentre il centravanti bosniaco è stato freddissimo a trasformare un calcio di rigore concesso al 65' per fallo di Poli ancora su Tutino. Rimonta completata e nessun'altra sofferenza nel finale. Con questa vittoria la Salernitana torna al comando della classifica con 28 punti, due in più dell'Empoli impegnato domani, martedì 22 dicembre, contro la Reggiana. Sempre più buio per l'Entella: sesta sconfitta di fila e ultimo posto in classifica con appena 5 punti per la squadra ligure, che non ha ancora trovato il primo successo in questo campionato.