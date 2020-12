Un brutto episodio di razzismo è stato denunciato dal Chievo Verona con una nota ufficiale, accaduto durante la sfida col Pisa , terminata col punteggio di 2-2. Nel comunicato del club gialloblù viene riportato che il centrocampista nerazzurro Michele Marconi si sarebbe rivolto a Joel Obi con l’espressione " la rivolta degli schiavi ", in merito alla quale "la società esprime la massima solidarietà verso il suo giocatore, oggetto di una infamante e squallida frase, che nulla ha a che fare con i più elementari e basilari valori di sport, etica e rispetto".

Il Chievo contro il razzismo

vedi anche

Monza, Boa e Balo protagonisti del video di Natale

Ancora, il club ha condannato fermamente il comportamento dell’avversario e si è detto rammaricato perché "ad una frase sentita dai più in campo non sia seguito alcun provvedimento disciplinare: né da parte dell’arbitro, né da parte dell’assistente e quarto uomo, né il procuratore federale". "Il Chievo continuerà a restare in prima linea nella lotta contro ogni forma di razzismo o violenza, dentro e fuori da qualsiasi campo di gioco" è la chiosa della società.