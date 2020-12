Successi pesanti per il Cittadella sul Frosinone e per la Spal sul Lecce. Vince anche il Monza 2-0 sull’Ascoli. Pareggi sugli altri campi, in attesa della sfida tra Empoli e Reggiana

Sono tre punti pesantissimi quelli che conquista il Cittadella nello scontro diretto ad alta quota contro il Frosinone. I veneti superano proprio gli avversari in classifica, grazie alla rete segnata da Ogunseye ad inizio ripresa. Successo importante anche per la Spal, che col gol di Strefezza ha la meglio sul Lecce, rimasto comunque in zona playoff. Bene anche il Monza, che con una rete per tempo batte l’Ascoli. 1-1 sia tra Vicenza e Reggina che tra Pescara e Brescia. Pari a reti inviolate, invece, tra Cosenza e Venezia.