Reggina di misura sull’Entella: decide Montalto

REGGINA-VIRTUS ENTELLA 1-0

12' rig. Montalto

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (dal 93' Loiacono); Bianchi (dal 67' Crimi), Crisetig; Edera (dal 68' Liotti), Folorunsho, Rivas (dal 62' Denis); Montalto (dal 62' Okwonkwo). A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Kingsley, Bellomo, Petrelli. All. Marco Baroni.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa (dal 59' Coppolaro), Pellizzer, Pavic; Brescianini, Nizzetto (dal 68' Paolucci), Mazzocco (dal 69' Schenetti); Cardoselli (dal 77' Rodriguez); Brunori, Mancosu (dal 60' Capello). A disposizione: Borra, Costa, Dragomir, Bonini, De Cocl, Settembrini, Morosini. All. Vincenzo Vivarini.

ARBITRO: Davide Massa di Imperia.

AMMONITI: Montalto, Chiosa, Okwonkwo, Crimi, Di Chiara.

L'inizio è di marca amaranto, con i calabresi che passano in vantaggio in apertura di gara: al 12' Cardoselli commette fallo su Folorunsho in area e Massa assegna il calcio di rigore, che Montalto trasforma dagli undici metri. Edera ha la chance per raddoppiare al 36', quando si avventa sul suggerimento di Rivas ma il suo tiro ravvicinato finisce fuori. L'Entella si fa vedere nella ripresa, con il sinistro di Capello appena entrato che finisce a lato all'ora di gioco. I liguri prendono fiducia, ma è la Reggina ad avere un'altra opportunità di segnare, quando la conclusione strozzata di Okwonkwo viene deviata in angolo da Russo. Nel finale, gli assalti degli ospiti non producono gli effetti sperati, con la Reggina che conquista tre punti importanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, lì dove invece resta l’Entella.