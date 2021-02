Ammoniti : Schiavi (C), Di Chiara (R), Rivas (R), Tremolada (C), Carretta (C) Crisetig (R), Ba (C)

Un pareggio che allunga rispettivamente a sei e a cinque le strisce positive di Cosenza e Reggina: gol ed emozioni al San Vito-Marulla, dove le squadre di Occhiuzzi e Baroni hanno dato vita ad un bel derby calabrese. Ad andare avanti nel Monday night della 23^ giornata di Serie B è la Reggina, già in vantaggio nei primi minuti di gioco grazie a un calcio di rigore trasformato in maniera impeccabile da Menez per fallo di Corsi su Folorunsho. Poco dopo il raddoppio ad opera dello stesso Folorunsho, bravo a farsi trovare ben piazzato al centro dell'area e a mettere in rete un cross di Rivas sulla destra. Nonostante il doppio svantaggio il Cosenza non molla e riapre la gara nei minuti finali della prima frazione di gioco: Gerbo sfonda sulla destra e mette in mezzo dal fondo, il pallone viene deviato e arriva a Trotta che a porta vuota non sbaglia. Nella ripresa ancora l'ex Crotone vicino al pareggio, ma Nicolas salva i suoi. Poi, a pochi minuti dal 90', l'ingenuità di Menez che stende in area Mbakogu, entrato a gara in corso: sul dischetto si presenta Carretta che chiude i conti per la rimonta rossoblù. Nei minuti di recupero Montalto, un altro nuovo entrato, sfiora il colpaccio per la Reggina ma alla fine il risultato non cambia. Per gli uomini di Baroni sfuma così la terza vittoria di fila: la Reggina, 26 punti, rimane comunque fuori dalla zona playout mantenendo un vantaggio di tre lunghezze proprio sul Cosenza quintultimo.