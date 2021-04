Momenti concitati nel finale della gara tra Brescia e Pescara: l'allenatore abruzzese, Gianluca Grassadonia, è stato vittima di un malore (un calo di pressione) per il quale è stato necessario l'intervento di un'ambulanza. Allarme rientrato dopo pochi minuti: Grassadonia è tornato negli spogliatoi con le sue gambe Condividi:

Attimi di paura allo stadio Rigamonti di Brescia dove quest'oggi, sabato 10 aprile, è andata in scena la gara valida per la 33^ giornata di Serie B tra la squadra di casa e il Pescara (1-1 il risultato finale). Nei minuti finali del match, precisamente all'86', il gioco è stato interrotto a causa di un malore accusato a bordocampo dall'allenatore degli abruzzesi, Gianluca Grassadonia. Un calo di pressione nello specifico, per il quale è stato necessario l'intervento di un'ambulanza, chiamata a gran voce da un altro componente della panchina. I medici in servizio allo stadio hanno agito immediatamente e Grassadonia è stato soccorso: le sue condizioni sono subito apparse in miglioramento e l'allenatore, dopo circa quattro minuti, è rientrato con le sue gambe negli spogliatoi per essere sottoposto a cure ulteriori.

Il precedente Secondo quanto filtra dall'ambiente pescarese, negli ultimi giorni le condizioni dell'allenatore non erano ottimali. Nulla, in ogni caso, che facesse pensare a qualcosa di preoccupante. Già in passato, quando era calciatore, Grassadonia era stato protagonista di un brutto incidente: nel novembre '98, quando giocava con il Cagliari, aveva infatti avuto un arresto cardio respiratorio dopo un duro scontro di gioco con un avversario durante la gara con l'Udinese. In quella circostanza fu decisivo l'intervento del portiere del Cagliari, Alessio Scarpi, e del medico bianconero, Giorgio Indovina.