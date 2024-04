La 34^ giornata di Serie B inizia con due anticipi: la capolista Parma gioca a Palermo, obbligato a svoltare dopo quattro turni senza vittorie. Punti pesanti tra Reggiana e Cosenza, quest'ultima affacciata alla zona playout. Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, per non perdersi nulla c'è Diretta Gol su Sky Sport Calcio

LA CLASSIFICA DI SERIE B