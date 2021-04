Il Lecce cede in casa alla Spal ma resa al secondo posto in classifica, con la Salernitana (3-0 all'Entella) che accorcia le distanze. Altro stop del Monza, che perde 1-0 ad Ascoli: inutile il ritorno in campo di Mario Balotelli. Successo prezioso in chiave salvezza della Cremonese sul Pordenone, pareggiano Brescia e Pescara

Si ferma la corsa del Lecce, che dopo sei vittorie consecutive, cede in casa 2-1 alla Spal nel 33° turno di Serie B. Ospiti avanti con Valoti e ripresi prima dell'intervallo da Majer: è Okoli a decidere il match al 54'. I pugliesi restano al secondo posto in classifica ma vedono avvicinarsi la Salernitana, corsara 3-0 sul campo del fanalino di coda Entella grazie alle reti di Veseli al 14′, Bogdan al 17′ e Tutino al 60′. La sorpresa del giorno è la sconfitta del Monza in casa dell’Ascoli per 1-0: decide il gol di Saric al 64′. Ospiti in dieci per il rosso a Pirola, ritorno in campo per Mario Balotelli, entrato al 67' e ammonito dopo pochi secondi dal suo ingresso. Preziosa in chiave salvezza la vittoria della Cremonese sul Pordenone per 2-1: ospiti avanti con Zammarini al 5′, la rimonta dei lombardi con Valeri al 35′ e Strizzolo al 60′. Termina 1-1, infine, la gara tra Brescia e Pescara: Jagiello porta avanti le rondinelle al 17′, il pari abruzzese con l’ex Dessena al 72′. In classifica comanda sempre l’Empoli con 62 punti, seguito dal Lecce con 58, la Salernitana con 57 e il Monza con 50. In coda, Ascoli e Cosenza mantengono un piccolo vantaggio su Reggiana e Pescara.