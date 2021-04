L'Empoli va due volte in vantaggio, ma si fa raggiungere in entrambe le occasioni dal Chievo: finisce 2-2, con la formazione di Dionisi che rimane comunque saldamente in testa e potrebbe festeggiare la promozione in Serie A già nel prossimo turno. Finisce in parità anche l'altra sfida di giornata: 1-1 tra Pescara e Virtus Entella

L'Empoli rallenta e nel recupero della 32^giornata porta a casa soltanto un pareggio dalla sfida contro il Chievo: qualche rimpianto per gli uomini di Dionisi che, andati due volte in vantaggio, potevano compiere un ulteriore passo in avanti verso la promozione in Serie A. L'Empoli rimane comunque saldamente al comando e porta a 7 i punti di vantaggio nei confronti della Salernitana terza in classifica, a 4 giornate dalla conclusione. Questo significa che la formazione toscana potrebbe festeggiare la promozione già nel prossimo turno, in caso di vittoria sul campo dell'Ascoli e contemporeanea sconfitta della Salernitana in casa contro il Monza. Punto importante invece per il Chievo, che difende l'ultimo posto valido per i play-off e si porta a +2 sulla Reggina. Un pari anche nell'altra sfida di giornata tra Pescara e Virtus Entella: un punto a testa che però serve a poco a entrambe le squadre, che rimangono bloccate in zona retrocessione. Occasione persa soprattutto per i padroni di casa che, in caso di vittoria, si sarebbero portati a -1 dalla zona playout. I liguri rimancono invece ancorati all'ultimo posto della classifica, a -11 dagli spareggi salvezza e con una retrocessione in Serie C che potrebbe essere certificata già nella prossima giornata.