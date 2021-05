Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Monza. La società del presidente Berlusconi ha deciso di separarsi da Cristian Brocchi e di affidare la panchina all'ex Crotone. Ad annunciarlo è stata lo stesso club biancorosso attraverso questa nota ufficiale: "AC Monza comunica che Giovanni Stroppa sarà dal 1 luglio il nuovo allenatore della prima squadra. Bentornato Giovanni!". Per l'allenatore contratto triennale.

Ritorno a Monza

Per Stroppa si tratta di un ritorno: da calciatore, aveva vestito la maglia del Monza per due stagioni, dal 1987 al 1989, esordendo tra i professionisti e giocando in Serie C1 e in Serie B. Proprio dalla Serie B ripartirà la sua avventura in panchina: dopo la delusione arrivata contro il Cittadella nella semifinale dei playoff dell'ultimo campionato, il Monza proverà a conquistare la A con Stroppa in panchina.