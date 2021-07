Il primo giorno della sua seconda avventura al Parma. Gigi Buffon si è presentato, con due giorni di ritardo rispetto ai compagni di squadra, nel ritiro della squadra gialloblù a Castelrotto. Per lui un nuovo inizio, a 43 anni, nel club che nel lontano 1995 lo ha lanciato nel grande calcio. E proprio nel giorno in cui i suoi oramai vecchi compagni della Juve si sono ritrovati al J Medical per i test di inizio stagione e l'inizio del raduno. Sono passati 26 anni da quel momento, Buffon nel frattempo ha vinto 10 scudetti e altri titoli con la Juventus, ha vinto il Mondiale con la Nazionale nel 2006 e ha vissuto anche una bella stagione in Francia con il PSG. Ora il ritorno più romantico, nel 'suo' Parma, per disputare il campionato di Serie B e provare a risalire immediatamente in Serie A.