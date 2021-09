Il Monza dona mille astucci alle scuole

Un primo giorno di scuola a tinte biancorosse a Monza come ormai da tradizione, reso ancora più speciale per gli studenti delle scuole Puecher e Buonarroti che hanno ricevuto l’astuccio personalmente dal Sindaco Dario Allevi, accompagnato dall’Assessore all’Istruzione Pier Franco Maffè e dall’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani insieme all’allenatore Giovanni Stroppa e al difensore Luca Caldirola.

“Non potevamo iniziare il nuovo anno scolastico in modo migliore con i colori della nostra città e della nostra squadra del cuore – ha detto il Sindaco Dario Allevi ai bambini – Un gesto, quello dell’AC Monza, che vuole legare ancora di più i nostri piccoli tifosi al territorio. La squadra della propria città non è infatti solo una delle tante società di calcio, ma può e deve diventare quella realtà dove far crescere ulteriormente il senso forte di appartenenza alla propria comunità. Lo Sport è una delle migliori palestre educative e di formazione insieme alla scuola e alla famiglia: a Monza abbiamo la fortuna di poter contare su un Club che punta molto sui valori autentici della pratica sportiva sin dall’attività di base e questa stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale sta dando già ottimi risultati e ci sprona a proseguire su questa strada”.

Adriano Galliani, Amministratore Delegato dell’AC Monza ha commentato: “Siamo molto contenti di aver dato continuità a questa iniziativa per il terzo anno consecutivo. Complessivamente sono oltre 3500 i bambini e le bambine della città che hanno ricevuto l’astuccio biancorosso. È stato emozionante tornare dentro le scuole e vedere l’entusiasmo degli studenti al loro primo giorno di un nuovo fondamentale percorso. Monza si conferma un Comune virtuoso in cui si riesce a dare concretezza e continuità a questo tipo di iniziative e ci fa piacere vedere che anche altre piazze italiane hanno intrapreso questa strada. Auguro a tutti gli studenti un buon inizio di anno scolastico”.

La squadra cittadina, al suo secondo anno in Serie B, conferma così la stretta collaborazione con il Comune attraverso percorsi educativi specifici con il mondo delle scuole monzesi per valorizzare la visibilità del mondo del calcio in chiave formativa. Inoltre, questa iniziativa assume un significato concreto di vicinanza alle famiglie del territorio. Al centro del progetto restano i modelli positivi e i valori del senso civico e dell’educazione quali pilastri del nuovo corso varato nel 2018 dalla Società. Per questo anno scolastico il Club biancorosso ha consegnato gli astucci a tutti i 30 plessi statali e paritari cittadini per un totale di 58 classi coinvolte.