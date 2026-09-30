Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Verona, l'Hellas presenta il nuovo stadio al Comune

IL PROGETTO

L'Hellas Verona ha presentato al Comune il progetto per la costruzione del suo nuovo stadio di proprietà. L'impianto sarà realizzato al posto del vecchio Bentegodi, avrà una capienza di 30 mila spettatori e potrà ospitare attività e iniziative aperte alla città. L'inaugurazione sarà nella stagione 2031/32 e lo stadio soddisferà i requisiti per ospitare le sfide di Euro 2032

DOVE SORGERA' IL NUOVO STADIO DELLA ROMA

Arrivederci caro, vecchio Bentegodi. Benvenuto nuovo stadio del Verona. L’Hellas fa un salto nel futuro presentando al Comune di Verona il progetto per un impianto multifunzionale da 30 mila posti, in grado anche di ospitare le sfide degli Europei del 2032. Una struttura che sarà pienamente in linea con i più moderni standard internazionali e che sorgerà al posto dell’attuale Bentegodi, che sarà abbattuto. Scartata l’ipotesi di ristrutturare il vecchio impianto, il club ha studiato un progetto in cui il pubblico sarà vicino al campo di gioco e potrà vivere sette giorni su sette lo stadio, che diventerà parte integrante della vita della città. Nell’area adiacente al nuovo stadio sarà creata una rete di quattro campi da calcio, che ospiteranno le squadre giovanili e femminili dell’Hellas. Il costo, finanziato principalmente attraverso investimenti privati da parte della proprietà del Club, con l’integrazione di una quota di partecipazione pubblica, sarà di circa 300 milioni di euro per un’inaugurazione prevista per l’inizio della stagione 2031/32. Durante i lavori, la squadra continuerà a giocare in città grazie a un adattamento dell’impianto Olivieri di via Sogare.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie B: Altre Notizie

Juve Stabia, 2 punti di penalizzazione da Figc

Serie B

Doppia mazzata per i tifosi della JUve Stabia. la Figc ha penalizzato di due punti in classifica...

Pisa, Bozhinov è stato dimesso dall'ospedale

Serie B

Il Pisa ha comunicato che Rosen Bozhinov è stato dimesso nella giornata odierna dalla struttura...

Bozhinov, malore durante Juve Stabia-Pisa

Serie B

Paura a Castellammare di Stabia dove Rosen Bozinov, difensore del Pisa, si è accasciato al 40’...

Cremonese, Giampaolo esonerato: Pecchia in pole

Serie B

Dopo sole 4 partite ufficiali, in Serie B si registra il primo esonero della stagione: la...

Morra all'89': il Vicenza batte 3-2 il Catanzaro

Serie B

La nuova stagione di Serie B si è aperta con la vittoria casalinga del Vicenza sul Catanzaro per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE