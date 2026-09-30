L'Hellas Verona ha presentato al Comune il progetto per la costruzione del suo nuovo stadio di proprietà. L'impianto sarà realizzato al posto del vecchio Bentegodi, avrà una capienza di 30 mila spettatori e potrà ospitare attività e iniziative aperte alla città. L'inaugurazione sarà nella stagione 2031/32 e lo stadio soddisferà i requisiti per ospitare le sfide di Euro 2032

Arrivederci caro, vecchio Bentegodi. Benvenuto nuovo stadio del Verona. L’Hellas fa un salto nel futuro presentando al Comune di Verona il progetto per un impianto multifunzionale da 30 mila posti, in grado anche di ospitare le sfide degli Europei del 2032. Una struttura che sarà pienamente in linea con i più moderni standard internazionali e che sorgerà al posto dell’attuale Bentegodi, che sarà abbattuto. Scartata l’ipotesi di ristrutturare il vecchio impianto, il club ha studiato un progetto in cui il pubblico sarà vicino al campo di gioco e potrà vivere sette giorni su sette lo stadio, che diventerà parte integrante della vita della città. Nell’area adiacente al nuovo stadio sarà creata una rete di quattro campi da calcio, che ospiteranno le squadre giovanili e femminili dell’Hellas. Il costo, finanziato principalmente attraverso investimenti privati da parte della proprietà del Club, con l’integrazione di una quota di partecipazione pubblica, sarà di circa 300 milioni di euro per un’inaugurazione prevista per l’inizio della stagione 2031/32. Durante i lavori, la squadra continuerà a giocare in città grazie a un adattamento dell’impianto Olivieri di via Sogare.