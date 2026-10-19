È ufficiale la nuova avventura dell'ex dirigente bianconero, nominato presidente e Ad del Pisa. "È un club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia", è il commento del francese nel comunicato

Il Pisa ha un nuovo presidente. Si tratta di Damien Comolli , arrivato in Italia un anno fa per assumere il ruolo di Direttore Generale prima e Amministratore Delegato poi della Juventus, esperienza terminata al termine della scorsa stagione. Questo l'annuncio del club toscano: " Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione". Occasione colta con entusiasmo dal francese: “Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato - è il commento dell'ex dirigente bianconero nel comunicato -. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa è un club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante , a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del club. Forza Pisa!”.

Knaster: "Comolli porta esperienza e conoscenza"

“Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo - sono le parole del patron Alexander Knaster -. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni". Esce di scena, dunque, la famiglia Corrado: "Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.