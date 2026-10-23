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Sampdoria, D'Angelo nuovo allenatore: "Facile dire di sì"

Serie B

E' stato presentato Luca D'Angelo, nuovo allenatore della Sampdoria. Sostituisce Bernardo Corradi, esonerato lunedì 19 ottobre. "E' stato semplice dire di sì alla Samp, è una società storica. Qui servono giocatori che abbiano caratteristiche differenti e di grande personalità. Ma ha un pubblico stratosferico". L’esordio di D’Angelo è fissato per sabato 24 ottobre in casa del SudTirol

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Nel suo primo giorno alla Sampdoria, fresco di firma di contratto, il nuovo allenatore Luca D’Angelo racconta le sensazioni del suo arrivo in blucerchiato e fa il punto sulla Samp che ha in testa, per tentare di risollevarla da una situazione oggettivamente complicata, da quell’ultimo posto in classifica in cui è inchiodato il club genovese. Per D’Angelo, che sostituisce l'esonerato Corradi, dire di sì alla Samp è stato semplice: “E’ una società storica, un passo molto importante della mia pseudo carriera. Credo che finora la Sampdoria abbia pagato il fatto che è una società che non può stare in questa categoria. Servono giocatori che abbiano caratteristiche differenti e di grande personalità. Ma ha un pubblico stratosferico. Forse negli anni passati nella costruzione della squadra si era dato per scontato qualcosa, la serie B invece è il campionato più difficile”. Del gruppo a disposizione, D’Angelo pensa positivo: “Ci sono ragazzi che tengono alla squadra e alla Sampdoria, perché si rendono conto di dove si trovano. Insigne è un giocatore importante per noi, in campo e lo sarà anche in queste settimane in cui non potrà giocare. Ma ho visto che ha già una leadership tecnica e umana”. L’esordio di D’Angelo è fissato per sabato 24 ottobre in casa del SudTirol.

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