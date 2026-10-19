Sampdoria, Corradi esonerato: vicino il ritorno di Giampaolo

La Sampdoria ha deciso di esonerare Bernardo Corradi ed è pronta a riabbracciare in panchina Marco Giampaolo. Accrodo già definito per i prossimi 18 mesi con l'allenatoee che ha iniziato la stagione di serie B sulla panchina della Cremonese prima di essere a sua volta esonerato per lasciare spazio a Pecchia. Corradi ha raccolto solo 4 punti nelle prime 7 giornate con 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte

Svolta in casa Sampdoria dopo l'ultima sconfitta in campionato, la quinta, contro l'Arezzo. Il club blucerchiato ha deciso infatti l'esonero di Bernardo Corradi che chiude la sua esperienza da allenatore doriano con uno score di 4 punti, frutto di 1 vittoria e 1 pareggio. Tutto pronto per il ritorno di Marco Giampaolo. Il club blucerchiato e l'ex allenatore della stessa Samp, oltre che di Milan e Torino tra le altre, hanno ormai raggiunto l'accordo verbale per il prossimo anno e mezzo. Da definire però la risoluzione del contratto di Giampaolo con la Cremonese prima di formalizzare l'accordo