Serie B, il programma dell'ottava giornata

La Serie B riparte con l'ottava giornata, in programma questo weekend live sui canali Sky e in streaming su NOW. Si comincia oggi alle 14 con quattro sfide: Ascoli-Lecce, Crotone-Pisa, L.R.Vicenza-Reggina, Pordenone-Ternana, con la possibilità di seguire le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 16.15 Perugia-Brescia e Cosenza-Frosinone, per chiudere alle 18.30 con Como-Alessandria. Il programma prosegue domani: alle 14 Cremonese-Benevento, alle 16.15 Parma-Monza, infine alle 20.30 il match che segna l'epilogo dell'8^ giornata, Cittadella-Spal.

Serie B, il programma dell'8^ giornata

Sabato 16 ottobre 2021

Ascoli-Lecce , ore 14. In diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca Maurizio Compagnoni, Diretta gol Andrea Marinozzi

, ore 14. In diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca Maurizio Compagnoni, Diretta gol Andrea Marinozzi Crotone-Pisa , ore 14. In diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet ) e Sky Sport 484 ( digitale terrestre). Telecronaca Bruno Palermo, Diretta gol Daniele Barone

, ore 14. In diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet digitale terrestre). Telecronaca Bruno Palermo, Diretta gol Daniele Barone L.R.Vicenza-Reggina, ore 14. In diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet ) e Sky Sport 485 ( digitale terrestre). Telecronaca Calogero Destro, Diretta gol Dario Massara

ore 14. In diretta su Sky Sport 254 (satellite e internet digitale terrestre). Telecronaca Calogero Destro, Diretta gol Dario Massara Pordenone-Ternana , ore 14. In diretta su Sky Sport 255 ( satellite e internet ) e Sky Sport 486 ( digitale terrestre). Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Luca Mastrorilli

, ore 14. In diretta su satellite e internet digitale terrestre). Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Luca Mastrorilli Perugia-Brescia , ore 16.15. In diretta su Sky Sport Calcio ( satellite, digitale terrestre e internet ) e Sky Sport 252 ( satellite e internet). Telecronaca Paolo Ghisoni, Diretta Gol Andrea Marinozzi

, ore 16.15. In diretta su satellite, digitale terrestre e internet satellite e internet). Telecronaca Paolo Ghisoni, Diretta Gol Andrea Marinozzi Cosenza-Frosinone , ore 16.15. In diretta su Sky Sport 253 ( satellite e internet ) e Sky Sport 484 ( digitale terrestre). Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Luca Mastrorilli

, ore 16.15. In diretta su satellite e internet digitale terrestre). Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Luca Mastrorilli Como-Alessandria, ore 18.30. In diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet ) e Sky Sport 252 ( satellite e internet). Telecronaca Antonio Nucera

Domenica 17 ottobre 2021