Le parole dell'attaccante del Pescara durante la conferenza stampa di presentazione: "Napoli? C'è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla". E sul suo stato di forma: "Ho una tabella personalizzata. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi"

"Ho avuto altre proposte ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara. Napoli? C'è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla". Queste le prime parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di presentazione al Pescara, la squadra dove è tornato a 14 anni di distanza.

"Credo nella salvezza"

"Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata - ha continuato l'attaccante - Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto 'fammi divertire'. Per me è stato un secondo papà". La presentazione si è tenuta all'Ekk Hotel alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia.