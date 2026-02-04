Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Insigne al Pescara, conferenza di presentazione: "Napoli? Sarei andato gratis"

PESCARA

Le parole dell'attaccante del Pescara durante la conferenza stampa di presentazione: "Napoli? C'è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla". E sul suo stato di forma: "Ho una tabella personalizzata. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi"

INSIGNE AL PESCARA: CHI C'ERA CON LUI NEL 2012

"Ho avuto altre proposte ma avevo promesso al presidente che in B avrei giocato solo a Pescara. Napoli? C'è stato un contatto, avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis. Ma poi non se ne è fatto nulla". Queste le prime parole di Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di presentazione al Pescara, la squadra dove è tornato a 14 anni di distanza.

"Credo nella salvezza"

"Sto bene, mi sto allenando con la squadra e ho una tabella personalizzata - ha continuato l'attaccante - Anche con il Mantova volevo giocare qualche minuto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. Ho sentito Zeman, era contento del mio ritorno a Pescara e mi ha detto 'fammi divertire'. Per me è stato un secondo papà". La presentazione si è tenuta all'Ekk Hotel alla presenza del presidente Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Pasquale Foggia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie B: Altre Notizie

De Laurentiis: "Due realtà interessate al Bari"

LA CONFERENZA

Torna a parlare il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Tanti i temi affrontati in conferenza...

Juve Stabia, disposta amministrazione controllata

Serie B

È stata disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia a causa di presunte...

Bari, Sibilli squalificato otto mesi per scommesse

Serie B

Stagione finita per Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari, che ha patteggiato una pena di 8 mesi...

Monza, ecco il nuovo CdA: Crampsie è la presidente

MONZA

Dopo l'acquisto del fondo statunitense Beckett Layne Ventures, che ha rilevato l'80% delle...

Galliani lascia il Monza: "Una scelta difficile"

le parole

È ufficiale: il Monza è americano e Adriano Galliani lascia il club. Il dirigente ha comunicato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE