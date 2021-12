Serie B, il calendario della 16^ giornata

Perugia-Vicenza apre la 16^ giornata di campionato, turno che vedrà tra le altre il Brescia capolista sfidare il Monza. Impegno in trasferta sul campo del Como per il Pisa: il calendario completo con date, orari e programmazione tv

Lo spettacolo della Serie B ancora protagonista sui canali Sky e in streaming su NOW. Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo con la sedicesima giornata che verrà aperta questa sera dal match tra Perugia e Vicenza. Quattro le gare che si giocano sabato alle 14: Benevento-Pordenone, Cosenza-Cremonese, Crotone-Spal e Frosinone-Ternana; alle 16.15 invece il Lecce, terzo in classifica, sfida una Reggina chiamata a rialzarsi dopo i tre ko consecutivi che l’hanno fatta scivolare fuori dalla zona playoff. Domenica alle 14 Ascoli-Parma e Como-Pisa, mentre alle 16.15 il Brescia capolista sfida il Monza. A chiudere la 16^ giornata di Serie B il posticipo serale, fischio d’inizio ore 20.30, tra Alessandria e Cittadella.