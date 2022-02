Cosenza, via Occhiuzzi: Bisoli nuovo allenatore

Dopo la sconfitta interna contro il Perugia, il Cosenza ha deciso di cambiare allenatore: ufficiale l'esonero di Occhiuzzi, al suo posto è in arrivo Pierpaolo Bisoli

Il Cosenza ha deciso: sarà Pierpaolo Bisoli a guidare la squadra nella corsa salvezza in questo finale di stagione. La squadra rossoblù è quartultima e, al momento, giocherebbe i play-out, ma ha 5 punti di margine sulla terzultima posizione che vale la retrocessione diretta. Una situazione delicata, soprattutto alla luce di una crisi di risultati con ben 13 gare senza vittoria, con appena 5 punti raccolti. L'ultima sconfitta interna contro il Perugia ha convinto la società a esonerare Roberto Occhiuzzi, che a sua volta era arrivato a Cosenza il 7 dicembre scorso al porto di Zaffaroni. Ora un nuovo cambio, con Bisoli pronto a subentrare sulla panchina rossoblù: l'ex allenatore della Cremonese è già in città per firmare e iniziare questa nuova avventura.