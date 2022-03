Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Brescia. La notizia era nell'aria ormai da giorni, ma adesso è arrivata anche la conferma da parte del club lombardo con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di tecnico della Prima Squadra Filippo Inzaghi. Il Club ringrazia l'allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Al suo posto Massimo Cellino ha scelto Eugenio Corini, che siederà così per la terza volta sulla panchina del Brescia dopo una prima avventura iniziata a settembre 2018 e conclusa a novembre 2019 (con tanto di promozione in Serie A) e l'altra breve parentesi tra dicembre 2019 e febbraio 2020 (solo otto gare). Corini, che nelle scorse ore ha risolto il contratto con il Lecce, dirigerà già nel pomeriggio il primo allenamento alla guida del Brescia.